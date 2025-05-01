Una agente de la Policía de Tlajomulco fue agredida a balazos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La uniformada no resultó herida por los disparos, aunque su vehículo presentó al menos dos impactos de bala.

De manera extraoficial se informó que la oficial se dirigía en su automóvil particular a iniciar su turno nocturno cuando ocurrió el ataque sobre la avenida Adolf Horn, a la altura de Pedro Juan Mirassou.

Tras la agresión, la conductora sufrió un choque que le provocó lesiones leves, por lo que fue trasladada a un puesto de socorros.