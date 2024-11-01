Autoridades y trabajadores, ultiman detalles para que la Línea 4 del Tren Ligero comience operaciones a partir de este lunes.

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, recordó que el servicio no tendrá costo hasta el 31 de diciembre y que a partir del 1 de enero se cobrará una tarifa de 9.50 pesos, conforme a lo previsto por la Secretaría de Transporte.

En su arranque, el tren circulará bajo un sistema manual en los cruces, con abanderamientos y plumillas, lo que limitará la velocidad a 60 kilómetros por hora y un recorrido estimado de 35 a 38 minutos.

La línea conectará a la cabecera municipal de Tlajomulco con Las Juntas, en Tlaquepaque, con ocho estaciones iniciales.