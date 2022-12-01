Desde el inicio de la actual administración estatal, se han atendido 27 mil 993 percances viales menores en la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante un protocolo rápido que permite liberar las calles en pocos minutos, confirma la Secretaría de Transporte.
De los casos, 23 mil fueron choques por alcance y 4 mil 993 por corte de circulación, lo que representa el 53 por ciento de los siniestros entre autos asegurados.
El mecanismo aplica solo a vehículos con seguro vigente, sin lesionados y busca prevenir congestiones.
Atienden casi 28 mil choques menores con protocolo exprés en ZMG
