El papa León XIV sorprendió este miércoles al salir a la Plaza de San Pedro para saludar a los fieles que, pese a la lluvia, aguardaban para seguir la misa de Gallo a través de pantallas.

En inglés e italiano, el pontífice agradeció la presencia de los asistentes y los invitó a celebrar la Navidad como un tiempo de paz y del amor de Dios.

El gesto ocurrió antes de ingresar a la Basílica de San Pedro, donde encabezó la ceremonia.

Se trata de la primera Navidad de León XIV desde su elección el pasado ocho de mayo, lo que dio un significado especial a su mensaje y a este encuentro con los fieles.