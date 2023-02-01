Atlas anunció con bombo y platillo la renovación de su portero, Camilo Vargas, quien firmó un nuevo contrato por 3 años.

El guardameta colombiano de 36 años, es de los pocos jugadores que consiguieron el bicampeonato que aún permanecen en el plantel Rojinegro, ha defendido el arco atlista en 238 partidos y es un ícono para la afición. “La renovación de Camilo Vargas es la declaración de que Atlas ha asegurado a su protector. Su nombre no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de la Ciudad de La Furia” indicó en un comunicado.

La institución confirmó además, la contratación del defensa argentino, Manuel Capasso como su primer refuerzo de cara al próximo; destaca que el zaguero jugó previamente en Brasil y Paraguay. (Por Manuel Trujillo Soriano)