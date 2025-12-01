Mónica Lavín, presentó su más reciente novela, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “Capítulo 1″, que llega a los lectores en formato de audiolibro de la mano de la plataforma de suscripción de lectura Everand.
Irene Azuela, co protagoniza este libro, donde interpreta a una joven Mónica de 16 años, misma que compartió cómo se sintió de tener a la gran actriz en el proyecto:
“Y cuando supe que iba a ser Irene, y me imaginé esa voz, esa voz que tiene, ese privilegio que iba a tener el texto y yo misma, de de veras creerme que estaba con yo, pero yo otra, yo joven, a mi me conmovió muchísimo, me fui a asomar al cuaderno de Irene que era Mónica y que le espiaba y además yo sentí que gracias a tu don como actriz, tu habilidad, yo me empecé a creer que realmente éramos dos, que éramos la misma”.
Tanto Mónica, como Irene, junto a Magali Ortega, creadora de contenido y Baxter el encargado de la plataforma reflexionaron sobre los nuevos retos de los formatos de lectura y como para seguir creciendo hay que adaptarse. (Por Pilar Gutiérrez)
