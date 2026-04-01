Los rojinegros cerraron preparación y se alistan para enfrentar al América en la última jornada, donde se juegan su pase a la liguilla.

Realizaron el viaje a la Ciudad de México con el deseo de volver con el pase a la Liguilla.

El central Manuel Capasso aseguró que el equipo llega con confianza para buscar la clasificación.

“Creo que el equipo está muy bien preparado, con el correr de las fechas venimos evolucionando. Puede haber algunos partidos más o menos, pero el equipo viene en crecimiento desde la primera fecha y estamos muy confiados. Creo que vamos a hacer un gran partido y vamos a poder sacar la clasificación”, dijo.

Con 23 puntos el Atlas visitará este sábado el Estadio Azteca, donde necesita vencer al América que tiene 22 unidades, para asegurar un lugar en la fase final sin depender de otros resultados. (Carlos Moya)