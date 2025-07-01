En el campamento del Atlas los jugadores piensan en meterse a la fase final de la Liga MX. Esto, después del pasado triunfo ante Necaxa y donde con 10 puntos, en el lugar 14 de la clasificación, los Zorros solo están a 3 unidades de la zona de play in.

Eduardo el Mudo Aguirre dice que ya anhela una liguilla con los Rojinegros. “Lo tenemos muy en mente. Todos queremos liguilla, tenemos dos años sin clasificar y en lo personal tengo muchas ganas de jugar una con Atlas. Lo bueno de este torneo en México es que agarras tres, cuatro partidos ganando y te metes a la pelea”.

Atlas visita este viernes a los Bravos y por lo que dijo el Mudo Aguirre, están obligados a ganar para seguir aspirando a la fase final. (Por Martín Navarro Vásquez)