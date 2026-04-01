Atlas el domingo tendrá un juego vital ante el Santos, en Torreón. Si gana se mantendrá en zona de liguilla, pero si pierde se le puede ir de las manos.

Al respecto el brasileño Gustavo Ferraires dijo que no es sencillo estar en la posición en la que están y que tendrán finales en los juegos que restan.

“Yo creo que lo que hemos hablado es que estamos muy contentos, muy satisfechos, muy satisfactorio de estar ahí donde estamos. Sabíamos que es muy complicado estar en esta posición a esta altura del torneo. Obviamente queríamos haber ganado los partidos, pero yo creo que lo más importante, y me acuerdo de algo que comenté con ustedes cuando vine, fue que queríamos estar ahí hasta el final. Entonces, estar en esta posición depende solamente de nosotros y saber que estos partidos que vienen van a ser una final para nosotros. Yo creo que lo que hemos hablado es saber que van a ser tres finales y saber que depende solamente de nosotros. Obviamente queremos ganar los partidos, pero es muy importante, dependiendo de los resultados, estar siempre ahí, mantenernos ahí para que al final todo salga bien”.

Al momento Atlas es octavo en la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)