La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció la edificación de tres “Centros Comunitarios México Imparable” en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto, impulsado junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contempla espacios como canchas de futbol, gimnasios de box, áreas multiusos techadas y salones para actividades artísticas, además de atención psicológica.

Las instalaciones serán financiadas por el Gobierno de México, mientras que los municipios aportarán los terrenos.

El objetivo es ofrecer alternativas a jóvenes y contribuir a la prevención de la violencia mediante la reconstrucción del tejido social.