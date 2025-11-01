“¿Por qué a unos sí y a otros no?” Es la pregunta de Diana Montes, paramédico suplente de Guadalajara, quien denuncia que no les entregaron uniformes nuevos como al personal de base, señalando que ellos también arriesgan su vida y la ponen al servicio de los tapatíos. Pide igualdad de circunstancias para todo el personal de los Servicios Médicos Municipales.

“Durante la semana pasada e inicios de esta semana se estuvieron entregando uniformes en Cruz Verde Guadalajara, donde indicaron que a personal supernumerario y suplente no se les otorgaría uniforme, únicamente a personal de base. Por eso queremos levantar la voz, ya que, a medida de todo lo que está sucediendo, todos estamos dando la cara frente a Cruz Verde y sólo algunos mencionan que tienen derecho a recibir uniforme, en este caso el personal de base; por eso queremos levantar la voz y que seamos escuchados”.

Diana denuncia que el personal suplente en las Cruces Verdes de Guadalajara gana tres veces menos que un trabajador de base. (Por Gustavo Cárdenas)