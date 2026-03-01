Este martes, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, participó en un encuentro en Palacio Nacional, junto con otros 60 alcaldes y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Según explicó el alcalde tonalteca, se trató de una reunión de trabajo para definir políticas públicas en materia de seguridad, servicios públicos y atención a la ciudadanía.
“Voy saliendo de Palacio Nacional en una reunión a puerta cerrada aquí con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, y 61 alcaldes, de todo el país, donde estuvimos viendo lo que se va a invertir para la prevención del delito, equipamiento, deporte y educación, y por supuesto Tonalá está presente en esta mesa de 61 alcaldes, pronto le estaremos informando lo que vamos a tener para nuestro municipio de Tonalá, ahí les estoy informando y vámonos ya de regreso”.
Entre lo acordado en la reunión entre alcaldes y gobierno federal, fue la ampliación de terrenos para construir escuelas y la intervención de espacios deportivos. (Por Gustavo Cárdenas)
Sergio Chávez participa en encuentro de alcaldes en CDMX
