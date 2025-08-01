El argentino Hernán Cristante es el nuevo técnico del Puebla. El ex portero fue presentado este viernes en el estadio Cuauhtémoc y llega en lugar de Pablo Guede quien renunció tras la última derrota del equipo, que lleva 4 en lo que va del Torneo Apertura 2025.

“El Club Puebla informa que Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la Dirección Técnica de nuestro primer equipo varonil. Como jugador, Hernán fue multicampeón con el Club Deportivo Toluca con el que consiguió cinco títulos de liga, consolidándose como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a nuestro país”, dice comunicado.

Cristante debutará el domingo a las 5 de la tarde cuando Puebla visite a Pumas en el estadio de CU dentro de la fecha 6 de la Liga MX. Al ex timonel de Toluca, Gallos Blancos y Juárez le acompañan en el cuerpo técnico: Joaquín Velázquez, Marco Capetillo y Mariano Filippi. (Por Martín Navarro Vásquez)