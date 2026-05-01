El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, atribuyó a trámites burocráticos con el INAH el retraso de aproximadamente seis meses en los trabajos de restauración del Palacio de Gobierno, en el Centro de Guadalajara, tras los daños ocasionados durante la manifestación denominada “Generación Z”.

El funcionario explicó que los procesos de intervención en inmuebles históricos requieren autorizaciones y protocolos específicos, lo que prolongó el inicio y desarrollo de las obras.

“La verdad es que los protocolos para restauración son complejos, tiene que realizarse una serie de trámites que desafortunadamente tardan un sistema burocrático que tarda. Sin embargo, afortunadamente, prácticamente estamos listos yamos aún 99.9 por ciento de la restauración”.

Salvador Zamora aseguró que el edificio estará listo rumbo al Mundial 2026 y añadió que, a partir de ayer y durante las próximas dos semanas, concluirán también los trabajos de tapiado y montaje de estructuras relacionadas con el escenario del Fan Fest en el Centro de la ciudad. (Por Edgar Flores Maciel)