Aumentaron a por lo menos 17 muertes relacionadas con el mal clima en Estados Unidos.

Las intensas nevadas registradas desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, detuvieron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron la cancelación masiva de clases este lunes.

Las autoridades reportan hoy más de 800 mil cortes de energía, la mayoría de ellos en el sur.

Unos 12 mil vuelos también fueron cancelados el domingo y casi 20 mil fueron retrasados.