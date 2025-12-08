Aumentó a seis el número de personas fallecidas tras la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, luego de que anoche murió uno de los heridos hospitalizado en Morelia, donde se reportaba como grave.

Provenientes de Tecomán, Colima, cuatro criminales ingresaron el sábado a Michoacán en dos vehículos por la carretera Colima-Lázaro Cárdenas, uno de ellos una camioneta tipo Suburban donde traían preparada la carga de explosivos.

El coche bomba estalló afuera de la base de la Policía Comunitaria, frente a la Presidencia Municipal, donde murieron cuatro policías comunitarios de Coahuayana.

En el lugar quedaron seis camionetas y autos siniestrados, a los que se suman viviendas, comercios y más carros alcanzados por la onda expansiva.