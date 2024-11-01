Más de 500 organizaciones empresariales, agrícolas e industriales de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial para exigir que el T-MEC se mantenga como eje de la competitividad regional.

También demandaron que cualquier ajuste durante la revisión del 2026 se realice sin poner en riesgo la integración productiva con México y Canadá.

En la misiva, los firmantes sostienen que, pese a la existencia de asuntos de cumplimiento que requieren atención, el tratado continúa siendo indispensable para la economía estadounidense.