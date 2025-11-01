La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán.

Detalló que se envió un grupo de 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y otro de 11 policías federales ministeriales.

En tanto, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que hay seis lesionados, que son atendidos en Apatzingán.