La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán.
Detalló que se envió un grupo de 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y otro de 11 policías federales ministeriales.
En tanto, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que hay seis lesionados, que son atendidos en Apatzingán.
FGR abre investigación por coche bomba en Coahuayana, Michoacán
