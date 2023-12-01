El 99 por ciento de la población mundial vive en lugares donde la calidad del aire supera los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, advierten especialistas de la UNAM.

Señalan que las emisiones por quema de combustibles fósiles agravan tanto la contaminación como el cambio climático.

Revelan que en el 72 por ciento de las viviendas estudiadas en la Ciudad de México, los niveles de partículas contaminantes son más altos en interiores, especialmente en hogares con fumadores.