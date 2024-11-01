Miles de fieles de diversos estados del país arriban al cerro del Tepeyac a un día del 12 de diciembre, fecha central de las celebraciones guadalupanas.

Para resguardar a los visitantes, autoridades de la Alcaldía Gustavo A. Madero y del Gobierno capitalino mantienen activo el Plan Basílica, que contempla más de 100 mil servidores públicos y cinco mil policías para seguridad, atención médica y ordenamiento vial.

El operativo, vigente hasta el 14 de diciembre, prevé recibir a más de trece millones de devotos.