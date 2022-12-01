La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, aprobaron en un par de horas, la reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se prohíben totalmente los vapeadores y se sanciona a quienes incumplan la norma. Sin embargo, dice el emecista Luis Donaldo Colosio, a pesar de las buenas intenciones, se trata de una medida prohibicionista y regresiva.

“Y aquí las consecuencias son una política de prohibición que por su renuncia a regular le está entregando el negocio completo al mercado negro, que ya de por sí se encuentra monopolizado por el crimen organizado. Por eso nuestro voto es en contra. Y lo decimos con responsabilidad, si quieren avanzar en tele salud, en tele medicina, en salud digital hagámoslo bien, construyendo consensos, fortaleciendo capacidades y con metas exigibles. No traten de meter cosas buenas e innovadoras en una reforma llena de prohibiciones y retrocesos. Y además en fast track”.

El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)