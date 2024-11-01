“John Lennon/Plastic Ono Band” salió al mercado el 11 de diciembre de 1970 y es el primer álbum solista oficial de John Lennon tras la disolución de The Beatles y es considerado uno de los trabajos más personales y crudos de su carrera. El disco refleja un proceso de introspección profunda, influenciado por la terapia primal de Arthur Janov, que ayudó a Lennon a confrontar traumas de su infancia y emociones reprimidas.

Con canciones como “Mother,” “Working Class Hero” y “God,” el álbum aborda temas de pérdida, identidad, y la desconstrucción de ideales. Musicalmente, es minimalista, con arreglos simples que destacan la voz desgarradora de Lennon, acompañado por Yoko Ono, Ringo Starr en la batería y Klaus Voormann en el bajo.

El disco fue aclamado por su honestidad y vulnerabilidad, marcando un hito en la música rock por su enfoque emocional sin filtros. Plastic Ono Band sigue siendo una obra esencial en el legado de Lennon, valorada por su sinceridad y relevancia atemporal.