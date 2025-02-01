Tres de cada cinco accidentes viales en la Ciudad de México involucran motocicletas, impulsados por el rápido crecimiento de este tipo de vehículos.

De acuerdo con el Plan General de Desarrollo, el padrón de motocicletas aumentó 26 por ciento anual entre 2012 y 2023, hasta rebasar las 740 mil unidades, muy por encima del crecimiento de los autos particulares.

Los percances, con frecuencia con personas lesionadas o fallecidas, se han vuelto recurrentes, ya que en su mayoría los conductores no portan casco y circulan por vialidades con el cilindraje no permitido.