El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, urgió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a regular de manera definitiva el servicio de transporte por aplicación en los aeropuertos del país, al considerar que su omisión genera incertidumbre rumbo al Mundial de 2026.

“Si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido omisa en regular las plataformas de transporte, de una vez le digo que para poder ser países de primer mundo y ciudades de primer mundo, nos debemos de comportar como tal, y en Jalisco, estamos listos. Si la Secretaría Federal no le quiere entrar en la regulación, le hago un nuevo llamado a que se le quite la modorra y que pueda ya regular el uso de plataformas en los aeropuertos”.

Lemus Navarro subrayó que los usuarios deben tener la libertad de elegir el medio de transporte que más les convenga, ya sea por precio, tiempos de espera o comodidad, y recordó que la falta de regulación podría afectar la experiencia de los visitantes durante el evento mundialista. (Por Edgar Flores Maciel)