Lo único que importa es respetar la Ley y no pasarse de la fecha que está señalada en la Constitución para la aplicación de una reforma electoral, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en relación a la iniciativa presidencial en la materia.

“Nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidar que se respete la Ley, dado que hay un plazo para modificar la materia electoral antes de que inicie el proceso formalmente, sólo salvando eso tendremos toda la discusión que sea necesaria. Sí llegará a mediados la iniciativa, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, empezaríamos a trabajarla en comisiones”.

Por tanto, señala, si la iniciativa llegara al Congreso en la segunda o tercera semana de enero, entonces no daría tiempo de convocar un periodo extraordinario, y por tanto, sería hasta febrero cuando iniciaría formalmente la discusión. (Por Arturo García Caudillo)