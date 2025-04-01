El Gobierno estatal estimó que alrededor de 250 mil vehículos aún están pendientes de sustituir sus placas, a pocas semanas de que concluya la prórroga otorgada para cumplir con este trámite.

El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó que la respuesta ciudadana ha permitido agilizar y ordenar el proceso, luego de que el plazo se extendiera para evitar la saturación de las recaudadoras durante diciembre.