La Fiscalía del Estado de Jalisco, dio un golpe certero a una célula de extorsión, puesto que se detuvo en Zapopan a Luis Eduardo “N”, señalado como presunto coordinador de una célula delictiva dedicada a este tipo de crímenes, con operaciones en Baja California y Jalisco.
La captura se realizó en la colonia Jardines del Valle, tras un operativo táctico derivado de un oficio de colaboración enviado por la Fiscalía de Baja California.
Luego de labores de inteligencia, el pasado 10 de febrero se ejecutó una orden de cateo en una finca ubicada en la calle Valle de Bravo, donde fue detenido el imputado y se aseguraron indicios, entre ellos teléfonos celulares.
Detienen en Zapopan a presunto extorsionador
