Con la victoria de Querétaro de 2-1 sobre los Bravos, Chivas aseguró el sexto lugar en la tabla de posiciones y con ello va directo a la Liguilla. Un objetivo que sin duda debe celebrar el equipo pues es la recompensa al gran cierre de torneo que ha tenido. Este sábado a las 5 de la tarde El Guadalajara recibe a Monterrey que también está entre los seis mejores clubes.

El mediocampista Rojiblanco Fernando el Oso González espera un juego complicado: “Espero en cada partido lo mejor de cada rival. Mañana espero al mejor Monterrey y tenemos que estar en la mejor disposición para enfrentar el partido como tal”.

Chivas tiene 26 puntos y un reto extra que tiene es el que Armando González, quede campeón de goleo. Con 11 tantos pelea el título con Joao Pedro del San Luis y Paulinho de Toluca. “Todos los partidos se han trabajado; ha tenido las oportunidades y las ha aprovechado. Sabemos que pelea el título de goleo, pero si seguimos enfocados, podrá seguir con esas chances. Es alguien que trabaja mucho; insistió, se le presentaron las oportunidades, metió goles y ahora está ahí peleando el título”, agregó el Oso González. (Por Martín Navarro Vásquez)