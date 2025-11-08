Led Zeppelin IV, lanzado al mercado el 8 de noviembre de 1971, es uno de los álbumes más icónicos de la historia del rock y el más aclamado de la banda Led Zeppelin. Aunque oficialmente no tiene título, es comúnmente llamado Led Zeppelin IV por ser el cuarto álbum de la banda. Esta obra es reconocida tanto por su complejidad musical como por su misticismo y simbolismo, con una portada sin nombre ni logotipos comerciales, solo un anciano cargando leña, lo cual agregó un halo de misterio y arte experimental.

El álbum contiene algunos de los temas más famosos de Led Zeppelin, incluyendo “Stairway to Heaven”, considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, junto a otros éxitos como “Black Dog,” “Rock and Roll,” y “When the Levee Breaks.” En este disco, la banda explora una fusión de rock, blues, folk y elementos de música celta, con una calidad de producción avanzada para la época.

Led Zeppelin IV ha vendido millones de copias a nivel mundial y es ampliamente reconocido por su influencia en el rock y la música en general, cimentando a Led Zeppelin como una de las bandas más grandes e innovadoras de todos los tiempos.