Tras un temporal de lluvias de 2025 que dejó afectaciones en cientos de hogares y negocios en colonias cercanas a la carretera a Chapala, el ayuntamiento de El Salto realiza obras para mitigar la acumulación de agua en calles y avenidas de la colonia San José del Quince.

Según un boletín entregado por el gobierno municipal, son 4 proyectos los que se ejecutan actualmente: un cárcamo de bombeo, una planta de tratamiento, emparejamiento y nivelación de calles y terracerías, rehabilitación de tuberías y drenajes.

Los proyectos registran, en promedio, avances entre el 60 y el 70 por ciento, por lo que, y según el documento, las obras podrían finalizar en las siguientes semanas, aunque no se especifica una fecha límite.

El ayuntamiento de El Salto asegura que se hacen las gestiones con la CONAGUA y la CEA para el desazolvar de colectores tras el temporal de lluvias. (Por Gustavo Cárdenas)