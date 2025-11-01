El diputado local de Morena, Alberto Alfaro, solicitó al Gobierno de Jalisco la asignación de una bolsa extraordinaria de 950 millones de pesos para pavimentación de calles y renovación del alumbrado público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Queremos 950 millones extras aparte del presupuesto que se está ingresando porque creo que es fundamental. Han pasado administraciones sin que tengamos calles dignas y mucho menos alumbrado en las colonias más necesitadas. Necesitamos más seguridad, mejores calles y alumbrado que la gente pide a gritos en el municipio”.

El planteamiento contempla obras en al menos 50 colonias, entre ellas La Cofradía, Tateposco y San Martín, además de reforzar la infraestructura urbana y la seguridad.

Alfaro también pidió al ayuntamiento aclarar el destino de los recursos previamente asignados a esos rubros, al señalar que no se reflejan en mejoras visibles para la población. (Por Marck Hernández)