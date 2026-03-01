En sesión solemne, la indígena tzotzil, Cecilia López Pérez, recibió en el Senado de la República del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025.

“Este reconocimiento me honra, pero también me compromete, me compromete a seguir alzando la voz por quienes aún buscan ser escuchadas, por las que ya no están y por las que siguen resistiendo en silencio. Por eso, desde esta tribuna histórica afirmamos con claridad que las mujeres tenemos derecho a la justicia, que nuestra participación en la vida pública debe ser plena”.

Exintegrante del movimiento zapatista, López Pérez ha defendido desde hace treinta años los derechos humanos de las mujeres indígenas en Los Altos de Chiapas, sirviendo como traductora e impulsora de procesos de autonomía económica y social de la región. (Por Arturo García Caudillo)