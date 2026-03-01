No es un problema nuevo y tampoco se ha atendido.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez, informó que desde el 2022 se abrió una investigación y se emitió una recomendación por la contaminación registrada tanto en el canal como en la presa de Las Pintas en Tlaquepaque.

Señaló que pese al paso de los años, las recomendaciones no se han cumplido cabalmente.

“Y el seguimiento tanto al acta de investigación, los puntos recomendatorios pendientes que sí tenemos de la recomendación 10 del 2022. El agua, la calidad de agua que recibían los vecinos de Tlaquepaque, completamente y las demás condiciones turbias e insoluble”.

Será en dos semanas cuando la Comisión de Derechos Humanos revelará el seguimiento a la recomendación incumplida y a las 41 quejas vigentes contra el SIAPA. (Por Gustavo Cárdenas)