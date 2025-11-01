El Club Deportivo Guadalajara expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Xabier Azkargorta, técnico del Rebaño en el Apertura 2005 y figura clave en la historia del futbol internacional.
A través de redes sociales, Chivas envió condolencias a la familia del estratega vasco, cuyo legado incluye la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de 1994, además de dirigir a Chile y clubes en España y Japón.
En México asumió al Guadalajara en medio de un entorno complicado tras la salida de Benjamín Galindo, etapa en la que sumó tres triunfos, seis empates y cinco derrotas en 14 partidos.
El club tapatío se une al duelo global por un entrenador que dejó huella en distintas latitudes. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Chivas lamenta la muerte de Xabier Azkargorta, ex técnico del Rebaño y referente del futbol internacional
El Club Deportivo Guadalajara expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Xabier Azkargorta, técnico del Rebaño en el Apertura 2005 y figura clave en la historia del futbol internacional.