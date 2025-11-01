El Club Deportivo Guadalajara expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Xabier Azkargorta, técnico del Rebaño en el Apertura 2005 y figura clave en la historia del futbol internacional.

A través de redes sociales, Chivas envió condolencias a la familia del estratega vasco, cuyo legado incluye la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de 1994, además de dirigir a Chile y clubes en España y Japón.

En México asumió al Guadalajara en medio de un entorno complicado tras la salida de Benjamín Galindo, etapa en la que sumó tres triunfos, seis empates y cinco derrotas en 14 partidos.

El club tapatío se une al duelo global por un entrenador que dejó huella en distintas latitudes. (Por Manuel Trujillo Soriano)