Tras una maratónica sesión de más de 16 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría, expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, con lo cual, asegura el vice coordinador panista en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, se dará manga ancha al gobierno, para endeudar al país.

“Esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestal. Esto es sin duda, deuda disfrazada. Esto va a comprometer a otras administraciones y va, sobre todo, a comprometer a las futuras generaciones, hasta 40 años endeudados. También tenemos que decir algo más delicado, permite manipular la contabilidad pública, rompe los principios de disciplina financiera, quiere meter la deuda como gasto corriente”.

La minuta pasó al Senado de la República para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)