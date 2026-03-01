Un hombre, de aproximadamente 45 años, resultó ileso tras protagonizar una volcadura en la carretera a Nogales, a la altura del fraccionamiento Rancho Contento, en Zapopan.

El accidente ocurrió cuando el conductor, quien circulaba en presunto estado de ebriedad y se dirigía de Guadalajara hacia Tequila, perdió el control al tomar una curva.

El vehículo salió de la cinta asfáltica, se impactó contra una luminaria y posteriormente terminó volcado en la cuneta del camellón central.

A la llegada de policías viales, el hombre se tornó agresivo y afirmó ser funcionario estatal, sin que presentara lesiones. (Por Edgar Flores Maciel)