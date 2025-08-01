A poco más de 48 horas del inicio del megacorte de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Siapa informó que el restablecimiento del servicio alcanza un avance del 60 por ciento en las 892 colonias afectadas.

El organismo precisó que la recuperación continuará de manera gradual y podría extenderse hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de la topografía y condiciones operativas de cada zona.

Como medida de apoyo, el Siapa mantiene el suministro mediante cisternas en colonias de mayor altitud y exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua.

Las autoridades señalaron que los trabajos realizados fueron preventivos y permitirán evitar un corte similar durante la temporada de Semana Santa de 2026. (Por Edgar Flores Maciel)