Durante La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy contundente” el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigido al mandatario estadounidense Donald Trump, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La jefa del Ejecutivo subrayó que la defensa de la soberanía es prioritaria y afirmó que en la Cuarta Transformación, encabezada por Morena, existe unidad frente a este tema internacional.

Sheinbaum criticó a sectores de la oposición que, dijo, avalan o solicitan intervenciones externas y aseguró que México no enfrenta riesgo de una acción militar similar.

Añadió que el pueblo mexicano rechaza la injerencia y está unido en la defensa de la soberanía nacional.