Con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, eliminando el artículo transitorio relativo a retroactividad. Sin embargo, la ministra en retiro y hoy legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero, decidió guardarse su voto, por los riesgos que implica esta nueva legislación en contra de las minorías.

“Me preocupan por ejemplo, las acciones colectivas o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGBT, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados”.

Los panistas abandonaron la sala asegurando que no iban a convalidar esta farsa. El dictamen pasó a la Mesa Directiva y entre hoy y mañana será discutida por el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)