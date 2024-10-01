Bing Crosby fue uno de los cantantes y actores más influyentes del siglo XX, conocido por su distintiva voz suave y relajada que lo convirtió en una de las estrellas más grandes de la música popular y el cine. Nacido en Tacoma, Washington, Crosby alcanzó fama mundial en las décadas de 1930 y 1940, gracias a éxitos como “White Christmas”, que sigue siendo una de las canciones más vendidas de todos los tiempos.

Crosby fue pionero en el uso del micrófono como un instrumento para lograr una mayor intimidad en sus interpretaciones, lo que lo distinguió de otros cantantes de la época. Su estilo vocal relajado y cálido le valió el título de “crooner” y lo convirtió en uno de los artistas más populares de la radio, el cine y la televisión durante varias décadas.

En el cine, Crosby también tuvo una exitosa carrera como actor, apareciendo en más de 70 películas. Ganó un Premio Óscar por su actuación en Going My Way (1944). Además, es recordado por su colaboración con Bob Hope en las comedias de la serie Road to.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Bing Crosby dejó un legado duradero en la cultura popular, tanto en la música como en el cine. Su estilo ha influido en generaciones de artistas y sigue siendo una de las voces más icónicas del siglo XX.

Crosby falleció el 14 de octubre de 1977.