En el Congreso de Jalisco avanzan reformas para sancionar con hasta un año de cárcel y multas de casi siete mil pesos a quienes promuevan narcocorridos en eventos públicos.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que integra tres iniciativas de Hagamos, Morena y el gobernador Pablo Lemus, pendiente de votación en el Pleno.

La medida busca castigar la apología del delito y modificar también la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento, obligándola a notificar a las autoridades cuando se detecten espectáculos que induzcan a cometer delitos.

Explican que la sanción vigente, de uno a seis meses, se eleva ahora a un rango de seis a doce meses de prisión.