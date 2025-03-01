El Centro de vigilancia C5 en Jalisco concluyó la capacitación integral de once operadores de nuevo ingreso al sistema 911, con el objetivo de fortalecer la atención oportuna, profesional y humana de las emergencias.

En el proceso formativo el personal desarrolló habilidades para el manejo adecuado de la voz, contención emocional y atención de primeros auxilios vía telefónica.

También fueron instruidos en el uso del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

La dependencia destacó que la profesionalización continua es clave para mejorar la capacidad de respuesta y el servicio a la ciudadanía.