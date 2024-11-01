En el marco del Programa de Viviendas del Bienestar, el Infonavit informa que se acelera la entrega de casas habitación en toda la República. Desde Tabasco, el director del Instituto, Octavio Romero Oropeza, explica.

“Que ya llevamos ochenta conjuntos habitacionales en todo el país donde estamos entregando vivienda. En 27 de estos ochenta toda la vivienda está colocada entre los derechohabientes y ya hemos colocado más de 18 mil 700 viviendas. Este mes de mayo se van sumar diez fraccionamientos más en distintos estados del país”.

Hay que recordar que la meta para construcción en el actual sexenio es de un millón 800 mil viviendas. (Por Arturo García Caudillo)