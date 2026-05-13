La fiscal especializada Wendy Chávez Villanueva informó que nuevos datos de prueba indican que los agentes estadounidenses fallecidos tras el operativo en el narcolaboratorio de El Pinal habrían acudido previamente en al menos dos ocasiones a instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

La funcionaria señaló que uno de los extranjeros fue captado presuntamente armado dentro del edificio el pasado 16 de abril, días antes del operativo realizado en el municipio de Morelos.

Además, indicó que hasta el momento no existen elementos que acrediten que el titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido también en el accidente, hubiera solicitado autorización formal para la participación de los agentes extranjeros.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del operativo y la presencia de personal estadounidense en Chihuahua.