El cadáver de una persona, presuntamente un hombre, fue localizado la tarde de este martes flotando dentro de un aljibe en una finca de la colonia La Primavera, en el municipio de Zapopan.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor y observar el cuerpo al interior de la cisterna. Elementos de la Comisaría Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo.

Paramédicos informaron que, por la complexión y rasgos visibles, la víctima sería un varón, aunque no fue posible determinar más datos debido al avanzado estado de descomposición.

La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene resguardada la zona para procesar la escena y establecer las circunstancias en que el hombre perdió la vida. El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación oficial. (Por Edgar Flores Maciel)