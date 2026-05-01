Los trabajos para instalar el FIFA FanFest de Guadalajara avanzan en el Centro Histórico, con cierres peatonales y viales en las inmediaciones de Plaza de Armas y Plaza Liberación.
El montaje contempla escenarios, pantallas y áreas de activación rumbo al Mundial de Futbol, en el que la ciudad será sede.
Entre las afectaciones destaca el cierre peatonal de la calle Morelos entre Paseo Alcalde y Ramón Corona, así como restricciones vehiculares sobre Ramón Corona desde avenida Juárez.
Autoridades recomendaron utilizar rutas alternas debido a los cierres y a la instalación de estructuras en Paseo Alcalde y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.
Avanza montaje del FIFA FanFest en el Centro de Guadalajara
Los trabajos para instalar el FIFA FanFest de Guadalajara avanzan en el Centro Histórico, con cierres peatonales y viales en las inmediaciones de Plaza de Armas y Plaza Liberación.