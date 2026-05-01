Los trabajos para instalar el FIFA FanFest de Guadalajara avanzan en el Centro Histórico, con cierres peatonales y viales en las inmediaciones de Plaza de Armas y Plaza Liberación.

El montaje contempla escenarios, pantallas y áreas de activación rumbo al Mundial de Futbol, en el que la ciudad será sede.

Entre las afectaciones destaca el cierre peatonal de la calle Morelos entre Paseo Alcalde y Ramón Corona, así como restricciones vehiculares sobre Ramón Corona desde avenida Juárez.

Autoridades recomendaron utilizar rutas alternas debido a los cierres y a la instalación de estructuras en Paseo Alcalde y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.