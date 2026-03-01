Cuidado, no caiga usted en los engaños vía WhatsApp y redes sociales.

Las autoridades han recibido muchos reportes de supuestas multas por exceso de velocidad, notificaciones falsas que incluyen un link que lleva a un cobro vía tarjeta de crédito o débito.

Son totalmente falsas.

Este martes el Ayuntamiento de Guadalajara envió un comunicado alertando de estos enlaces estafa. Además, se pide a quienes los reciban no compartirlos para evitar que otras personas caigan en los engaños.

Las autoridades han reconocido otros tipos de mensaje estafa, multas por pagos no realizados, deudas falsas, cobros de aplicaciones y hasta cobro de impuestos a distancia, tenga usted mucha precaución. (Por Gustavo Cárdenas)