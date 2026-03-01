Elementos de la Policía Estatal detuvieron en Colima a Luis David ‘N’, de 28 años de edad, El Tijuas, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en Jalisco por su probable responsabilidad en el homicidio de tres personas.

Por otra parte, tres personas, presuntamente integrantes de la misma organización delictiva, fueron detenidas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el barrio Cruz Blanca del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

Los detenidos fueron identificados como Obed ‘N’ El Frijol; César ‘N’, El Pantera, y una menor de edad de identidad reservada.