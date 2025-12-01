Google presentó su informe “Año en Búsquedas” en México, en donde artistas como Bad Bunny, Mariana Treviño y “Las guerreras K-Pop” fueron las más solicitadas en el buscador. En televisión, el interés se repartió entre realities, series y documentales como “La Granja VIP”, “El Juego del Calamar”, “Chespirito” y “Las Muertas”. Mientras que los fallecimientos más impactantes y buscados fueron de personalidades como Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, el papa Francisco, Tongolele y Hulk Hogan.

El cantante Bad Bunny, quien ofrecerá una serie de conciertos en la Ciudad de México a partir de esta noche, acudió a una función de la lucha libre en la Arena México. Aunque el llamado “Conejito malo” se intentó ocultar bajo una máscara del luchador ‘Místico’, varios aficionados publicaron videos tras reconocer al artista.

La cantautora Kany García anunció las primeras fechas de lo que será su gira internacional para 2026 y con la que visitará México. Kany se presentará el 17 de abril, el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, para después viajar a Pachuca, Querétaro y Monterrey, mientras que en Guadalajara se presentará el 25 de abril y Puerto Vallarta al día siguiente. La puertorriqueña visitará también países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá y República Dominicana, además de algunos lugares de Europa. (Por Katia Plascencia Muciño)