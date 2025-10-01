La detención de seis integrantes de la facción de “Los Chapitos” y el abatimiento de su jefe operativo, Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias “El Morral”, provocaron enfrentamientos armados en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa.

Autoridades estatales confirman que los hechos violentos dejaron cuatro personas muertas y seis heridas, entre ellas víctimas ajenas a la delincuencia.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre de 57 años, pasajero de un camión urbano, quien murió tras ser alcanzado por las balas.